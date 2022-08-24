Полиция призвала алматинцев отправлять фото и видео плюющихся людей

Алматинцев призвали отправлять фото и видео с плюющимися людьми через приложение "102", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



"В частности, призываем отправлять иллюстрации с нарушениями общественного порядка и загрязнением мест общего пользования. 20 операторов в круглосуточном режиме через указанный ресурс принимают видеозвонки, аудио- или SMS-сообщения. О принятых мерах авторы обращения информируются в надлежащем порядке.



Стоит отметить, что жители Алматы активны и вносят свою лепту в обеспечение правопорядка. По доступным каналам связи они сигнализируют о мелких правонарушениях. С начала года посредством приложения "102" граждане выслали порядка 500 сообщений. Самые частые - сигналы о плюющихся лицах. Всего с начала года за это к административной ответственности согласно статье 434, части 2 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 5 613 человек", - сообщил начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматы Ержан Узабаев.



По данным правоохранителей, за семь месяцев 2022 года на территории города также выявлено 17 152 факта нарушения правил благоустройства города, 11 481 факт распития в общественном месте алкогольных напитков, 5 494 факта нарушения тишины, 3 077 фактов нарушения запрета курения, 505 мелких хулиганств и других нарушений.



Ранее депутаты маслихата Нур-Султана предложили ужесточить наказание за плевки и находить плюющих с помощью камер видеонаблюдения. В городском акимате отмечают, что плевки не только портят вид города, но и могут стать причиной распространения различных бактерий.



Депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев предложил разработать дополнительные правила поведения в общественных местах, в том числе ввести запрет на плевки.



Кроме того, министр здравоохранения Ажар Гиният поддержала предложение запретить плевки на улицах.