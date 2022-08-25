Рост заболеваемости коронавирусом продолжился в Казахстане

По итогам минувших суток в Казахстане зарегистрировали рост с 668 до 725 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Наибольшее число заболевших - в Нур-Султане, в Карагандинской и в Акмолинской областях. В Алматы показатели меньше более чем в два раза.
Данные о заболеваемости за сутки:
в Нур-Султане – 137, в Алматы – 35, в Шымкенте – 10, в Акмолинской области – 83, в Актюбинской области – 27, в Алматинской области – 4, в Жетысуской области - 3, в Атырауской области – 28, в ВКО – 24, в Абайской области - 12, в Жамбылской области – 8, в ЗКО – 78, в Карагандинской области – 93, в Улытауской области - 10, в Костанайской области – 61, в Кызылординской области – 9, в Мангистауской области – 24, в Павлодарской области – 41, в СКО – 34, в Туркестанской области – 4.
Также за сутки зарегистрирован 1481 человек, выздоровевший от коронавирусной инфекции.
За все время с начала пандемии от коронавируса в Казахстане излечились 1 352 736 человек.
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