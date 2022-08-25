Рост заболеваемости коронавирусом продолжился в Казахстане

По итогам минувших суток в Казахстане зарегистрировали рост с 668 до 725 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Наибольшее число заболевших - в Нур-Султане, в Карагандинской и в Акмолинской областях. В Алматы показатели меньше более чем в два раза.



Данные о заболеваемости за сутки:



в Нур-Султане – 137,

в Алматы – 35,

в Шымкенте – 10,

в Акмолинской области – 83,

в Актюбинской области – 27,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области – 28,

в ВКО – 24,

в Абайской области - 12,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 78,

в Карагандинской области – 93,

в Улытауской области - 10,

в Костанайской области – 61,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 24,

в Павлодарской области – 41,

в СКО – 34,

в Туркестанской области – 4.



Также за сутки зарегистрирован 1481 человек, выздоровевший от коронавирусной инфекции.



За все время с начала пандемии от коронавируса в Казахстане излечились 1 352 736 человек.