Стали известны размеры минимальной зарплаты, пенсии и МРП в 2023 году

Проект закона "О республиканском бюджете на 2023–2025 годы" подготовили в Министерстве финансов. Документ опубликован на официальном портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.
Согласно проекту, с 1 января 2023 года:
минимальный размер заработной платы составит 60 000 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге; минимальный размер пенсии – 53 076 тенге; месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 450 тенге; величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составит 40 567 тенге.
Кроме того, согласно документу, будет установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2023 года на 10,5 процента.
Также размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в ФСМС, составит 1,8 процента от объекта исчисления взносов государства.
Законопроект размещен на сайте для публичного обсуждения до 8 сентября 2022 года.
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