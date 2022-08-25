Перекупщики начали продавать дизель по 450 тенге за литр

Введение лимитов на продажу дизельного топлива казахстанцам и иностранцам, похоже, открыло нишу для перекупщиков — по крайней мере так утверждают автолюбители с юга страны.
В одном из чатов, посвященных эксплуатации автомобилей Toyota, житель Туркестанской области пожаловался на то, что солярки на АЗС формально нет, но ее можно купить «из-под полы» по завышенной цене, передает Экспресс К.
«Приезжаешь на заправку, спрашиваешь дизель по 230 тенге — говорят, что его нет. Только стоит выйти с АЗС, сразу подходят «бегунки», предлагают заправиться, готовы дать 200 литров. Только уже по 450 тенге», — сетует мужчина.
Такая ситуация, по его словам, наблюдается в Шымкенте, Сарыагаше и других южных районах.
О проблемах с дизелем корреспонденту Экспресс К рассказал и житель Семея. Заправиться можно далеко не на всех АЗС. Везет тем, у кого есть талоны, но даже им отпускают не более 20 литров.
В случае приобретения новых талонов цена за литр составляет 260 тенге — то есть доходит до верхнего предела, установленного Министерством энергетики.
Ранее Экспресс К сообщал, что власти установили лимиты на продажу дизеля. Водителям легковых авто с казахстанскими правами разрешено покупать по 100 литров в сутки при цене 230—260 тенге за литр. Для грузовиков и автобусов лимит составляет 300 литров.
Водителям-иностранцам отпускать топливо будут только по 450 тенге за литр. Такая же цена действует при продаже сверх лимитов для любой категории водителей.
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