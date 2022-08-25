Из каких регионов Казахстана больше всего изымут денег в бюджет

На площадке нормативно-правовых актов размещен проект постановления об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы, передает inbusiness.kz.
Так, согласно проекту, предлагается установить бюджетные изъятия из областных бюджетов и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2023 год в сумме 493 271 324 тысячи тенге, в том числе из:
Атырауской области – 176 358 009 тыс. тенге; города Алматы – 238 119 888 тыс. тенге; города Нур-Султана – 78 793 427 тыс. тенге.
Также в проекте предлагается установить бюджетные субвенции, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города республиканского значения на 2023 год в сумме 4 943 460 909 тыс. тенге, в том числе из:
Абай – 217 837 429 тыс. тенге; Акмолинской – 367 527 521 тыс. тенге; Актюбинской – 266 803 418 тыс. тенге; Алматинской – 186 448 223 тыс. тенге; Восточно-Казахстанской – 227 139 439 тыс. тенге; Жамбылской – 404 473 192 тыс. тенге; Жетісу – 336 192 210 тыс. тенге; Западно-Казахстанской – 202 904 127 тыс. тенге; Карагандинской – 312 790 891 тыс. тенге; Кызылординской – 391 699 552 тыс. тенге; Костанайской – 288 778 288 тыс. тенге; Мангистауской – 118 501 829 тыс. тенге; Павлодарской – 123 163 060 тыс. тенге; Северо-Казахстанской – 287 988 598 тыс. тенге; Туркестанской – 976 779 268 тыс. тенге; Ұлытау – 46 876 963 тыс. тенге; города Шымкента – 187 556 901 тыс. тенге.
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