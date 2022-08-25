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КНБ завершил расследование в отношении Масимова и бывших руководителей ведомства

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 16:24
КНБ завершил расследование в отношении Масимова и бывших руководителей ведомства
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Комитет национальной безопасности заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей ведомства и других должностных лиц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"КНБ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета - Масимова К. К., Садыкулова А. Т., Ергожина Д. Е., Осипова М. С. и должностных лиц - Акипова Д. М., Бекмурат Н. К.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175, части 1 (государственная измена), 179, части 3 (насильственный захват власти) и 362, части 4, пункту 3 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий); Ергожина - по статьям 179, части 3 (насильственный захват власти) и 362, части 4, пункту 3 УК (превышение власти и должностных полномочий); Осипова - по статье 362, части 3 УК (превышение власти и должностных полномочий); Акипова и Бекмурат - по статье 362, части 1 УК (превышение власти и должностных полномочий).

Отмечается, что в настоящее время проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела.

"Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены на период ознакомления до 6 октября, Ергожина - до 13 октября, Осипова - до 22 октября", - добавили в КНБ.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:31
а что там с Маминым?
 
 

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