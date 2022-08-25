Новорожденного ребенка спасли из уличного туалета полицейские

В два часа ночи полицейские получили вызов о том, что у несовершеннолетней девушки произошел самопроизвольный выкидыш.



Она была госпитализирована в одну из больниц города.



Спецоперация по спасению новорожденного ребенка прошла минувшей ночью в Турксибском районе города Алматы.



«После беседы с врачами я решил проехать на место происшествия и осмотреть его. Задался вопросом: “где плод?”. У матери девушки узнал, что до случившегося она некоторое время пробыла в уличном туалете. Внутри я обнаружил следы крови. Посвятив фонариком внутрь, увидел ребенка. Он дышал. К этому времени подоспела следственно-оперативная группа, в составе которой был оперуполномоченный отделения криминальной полиции, лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев. Мы быстро разобрали доски с пола туалета. Мой коллега – Газиз спустился вниз, в свою служебную рубашку завернул ребенка и осторожно вытащил его оттуда. Тогда дитя заплакал. В этот момент мы все находились в тревожном состоянии, переживали за малыша. Быстро передали мальчика врачам», – рассказал подробности спасения новорожденного участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП Турксибского района Нуржан Шатунов.



По словам мамы 17-летней девушки, она не знала о беременности своей дочери. В настоящее время в отделе полиции при УП Турксибского района по данному факту начато расследование. Обстоятельства устанавливаются.



«Мы справились о состоянии ребенка. Он сейчас в реанимации под наблюдением врачей. Уже самостоятельно дышит – все мои коллеги, кто принимал участие в спасении мальчика, очень обрадовались этой новости. Значит, будет жить. Он ведь с самого рождения боролся за свою жизнь. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть растет счастливым. Я – отец трех мальчиков. Поэтому эта история не оставила меня равнодушным. За судьбой спасенного малыша мы с коллегами обязательно будем внимательно следить и, по возможности, принимать в ней участие», – подытожил Шатунов.