Перекупщик раскрыл схему вывоза автомобилей из Казахстана в Россию

Перекупщики массово вывозят новые автомобили из Казахстана в Россию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
К примеру, таможня Татарстана сообщила, что с начала года в регион пригнали 237 авто из нашей страны. Хотя еще год назад цифра равнялась четырем единицам.
Дело в том, что в России намечается затяжной кризис в автомобильной промышленности: продажи новых машин там уже упали на 70 процентов на фоне повышения цен. Разница на одну и ту же модель по разные стороны границы начинается с миллиона рублей, говорят частные дилеры.
Рунет пестрит сайтами и форумами, на которых можно найти контакты и советы, как вывезти автомобиль из Казахстана.
Частный дилер из России, помогающий землякам с покупкой авто в Нур-Султане, рассказал, что достаточно найти казахстанца, который приобретет машину в автоцентре и отправит в РФ. По такой схеме мужчина уже продал более 50 легковушек и кроссоверов. Хотя начал работать только в июне.
"Первоначальным покупателем выступают казахстанские граждане, ну, формально. Чтобы произвести таможенную очистку, мы выплачиваем все пошлины таможенные в Казахстане. Оплачиваем все эти портовые услуги, потом ставим автомобиль на автовоз и везем в Россию", - рассказал консультант по покупке авто Олег Нурмухаметов.
Единственная трудность при этой схеме - конвертация рублей в тенге. Так как российские банки, в отличие от казахстанских, переводят деньги по "невыгодному" курсу, пояснил частный дилер.
"Мои рубли вам зачислят по курсу, очень отличному от того, что дают обменники, Сбербанк, по-моему, по шесть рублей меняет, и тогда выгода перестает вся быть", - заявил Нурмухаметов.
Дилер признался, что с казахстанцами приятно иметь дело. По его мнению, наша страна становится автомобильным хабом.
"Надо отдать должное, я не сталкивался с обманом со стороны казахстанцев, перекупов. То есть, если мы договорились за цену, по рукам ударили, отправили задаток - все. Казахстан же сейчас вообще автомобильным хабом таким становится. У вас есть порты, и в эти порты приходит очень много машин транзитных, которые для казахстанского рынка и не подразумевались", - заявил Нурмухаметов.
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