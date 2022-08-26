"Бояться не следует": премьер рассказал о строительстве АЭС в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов высказался о строительстве атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В интервью Tengrinews.kz премьер ответил на вопрос, к выбору какого подрядчика больше склоняется казахстанское правительство.
"Нами проводится изучение международного опыта по строительству и эксплуатации атомных электростанций. Это южнокорейские, французские, китайские технологии, российские. Мы съездили посмотрели опыт Турции, АЭС "Аккую", которая строится с участием "Росатома". Это международный проект, где оборудование закуплено у признанных поставщиков, с независимой экспертизой со стороны французской компании. Опыт строительства "Аккую" нам очень полезен", - сказал Алихан Смаилов.
Он заверил, что проект АЭС в Казахстане тоже будет международным.
"Мы придаем первостепенное значение вопросам безопасности эксплуатации АЭС. В июне наша делегация была в Южной Корее, в июле съездили во Францию. Продолжаются переговоры с китайскими поставщиками. По результатам углубленного изучения международного опыта будут привлечены поставщики ядерных технологий. Повторюсь, это будет международный проект", - подчеркнул премьер-министр.
Алихан Смаилов отметил, что строительство АЭС - это долгий период, занимающий порядка восьми лет.
"Без атомной электроэнергетики мы не сможем обеспечить себе энергетическую безопасность. Это продиктовано жизнью, что нам потребуется такая генерация. Увеличивать генерацию за счет угля у нас, наверное, не получится, потому что весь мир движется в сторону декарбонизации. Бояться АЭС не следует, мы выберем ту технологию, которая наиболее безопасна, и тех поставщиков, которые смогут в установленные сроки качественно выполнить все работы", - заявил глава правительства.
Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказывал, что в мире существует более 440 ядерных реакторов в 32 странах и около 20 стран рассматривают возможность строительства на своей территории АЭС, среди которых, помимо Казахстана, такие страны, как Чили, Индонезия, Алжир, Филиппины, Эфиопия, Сенегал и другие.
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