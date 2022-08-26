«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Августа
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.05 KZT
  • €1 = 464.91 KZT
  • 1 RUB = 7.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Бояться не следует": премьер рассказал о строительстве АЭС в Казахстане

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 10:38
"Бояться не следует": премьер рассказал о строительстве АЭС в Казахстане
Фото Турар Казангапов
Премьер-министр Алихан Смаилов высказался о строительстве атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В интервью Tengrinews.kz премьер ответил на вопрос, к выбору какого подрядчика больше склоняется казахстанское правительство.

"Нами проводится изучение международного опыта по строительству и эксплуатации атомных электростанций. Это южнокорейские, французские, китайские технологии, российские. Мы съездили посмотрели опыт Турции, АЭС "Аккую", которая строится с участием "Росатома". Это международный проект, где оборудование закуплено у признанных поставщиков, с независимой экспертизой со стороны французской компании. Опыт строительства "Аккую" нам очень полезен", - сказал Алихан Смаилов.

Он заверил, что проект АЭС в Казахстане тоже будет международным.

"Мы придаем первостепенное значение вопросам безопасности эксплуатации АЭС. В июне наша делегация была в Южной Корее, в июле съездили во Францию. Продолжаются переговоры с китайскими поставщиками. По результатам углубленного изучения международного опыта будут привлечены поставщики ядерных технологий. Повторюсь, это будет международный проект", - подчеркнул премьер-министр.

Алихан Смаилов отметил, что строительство АЭС - это долгий период, занимающий порядка восьми лет.

"Без атомной электроэнергетики мы не сможем обеспечить себе энергетическую безопасность. Это продиктовано жизнью, что нам потребуется такая генерация. Увеличивать генерацию за счет угля у нас, наверное, не получится, потому что весь мир движется в сторону декарбонизации. Бояться АЭС не следует, мы выберем ту технологию, которая наиболее безопасна, и тех поставщиков, которые смогут в установленные сроки качественно выполнить все работы", - заявил глава правительства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказывал, что в мире существует более 440 ядерных реакторов в 32 странах и около 20 стран рассматривают возможность строительства на своей территории АЭС, среди которых, помимо Казахстана, такие страны, как Чили, Индонезия, Алжир, Филиппины, Эфиопия, Сенегал и другие.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kaireke (Посетители) Сегодня, 11:54
Правильно! АЭС бояться не надо, надо бояться коррупции при строительстве АЭС.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика