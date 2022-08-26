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Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане

Просмотров:236 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане
Фото: Zakon.kz
ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 28, 29 и 30 августа в связи с празднованием Дня Конституции. Об этом сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан"», передает Zakon.kz.

Дежурные ЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут работать 29 августа с 9:00 до 13:00.

- В связи с плановыми техническими работами со стороны АО "Казпочта" в дежурных ЦОНах 29 августа будет недоступна оплата госпошлин через кассы. Оплачивать госуслуги можно будет с помощью банковских приложений и QR-кода, - рассказали в Госкорпорации "Правительство для граждан".

Суббота, 27 августа, будет рабочим днем. ЦОНы и спецЦОНы будут принимать клиентов по обычному графику.

ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу 31 августа.

Напомним, в обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.


Источник: zakon.kz
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