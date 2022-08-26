Муж убил учительницу “Назарбаев Интеллектуальной школы” в первую брачную ночь

32-летняя учительница “Назарбаев Интеллектуальной школы” в Шымкенте была убита мужем в брачную ночь. Подозреваемый объявлен в розыск, передает Toppress.kz со ссылкой на Экспресс К.Мать покойной женщины боится, что зять может уйти от ответственности, поэтому дала огласку трагедии через социальные сети. Юрист Айгуль ОРЫНБЕК опубликовала видеообращение матери, которая не может добиться справедливости.Инцидент произошел 26 июня. По словам матери погибшей, ее дочь вышла замуж по собственному желанию. Брак заключили по мусульманским канонам. Выяснилось, что в первую брачную ночь муж до смерти избил жену. Женщина с различными травмами попала в больницу. А на следующее утро мать узнала от полиции, что ее дочь мертва. В морге женщине сказали, чтобы она как можно быстрее забрала тело дочери, так как труп может испортиться.“Сказали, что в такую жаркую погоду нужно поскорее забрать тело. Мы были в ужасе и даже не знали, что делать. Сразу забрали тело, похоронили. После семи дней мы пошли забирать вещи дочери. Нам не все ее вещи отдали. Оглядываясь назад, понимаем, что все использовали наше незнание закона. Следователи сказали, что сами вызовут нас, когда надо будет. Но никто мне не звонил, я не знаю, как идет следствие, даже не знаю, зачем он ее убил”, — говорит мать погибшей.Не получив никакой информации от следователей, она пошла к начальнику департамента полиции Шымкента, который просто на словах пообещал, что будет все решено.Женщину также возмущает тот факт, что следователи дали ее адрес родственникам зятя, чтобы они попросили прощение.Следователи дали мой адрес родителям, братьям зятя. Возможно, они хотят получить мое прощение и хотят закрыть дело. Потому что он (зять. — Ред.) в 2019 году также избил одну девушку, но был освобожден от наказания, — говорит мама погибшей.Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти учителя по статье “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего”.“Данное дело зарегистрировано по части 3 статьи 106 УК РК. Подозреваемый — гражданин 1984 года рождения. В отношении него избрана мера пресечения “содержание под стражей” и объявлен розыск. 11.08.2022 года в отношении подозреваемого объявлен международный розыск с санкции Шымкентского городского специализированного следственного суда. В настоящее время проводятся следственные действия”, — отметили в ДП Шымкента.