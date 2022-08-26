Аким Туркестанской области Шукеев подал в отставку

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал заявление об отставке. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата региона, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным пресс-службы, заявление аким области написал 24 августа.



Ранее Умирзак Шукеев заявлял, что подаст в отставку, если вина бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова будет доказана судом.



13 июля стало известно, что суд признал бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова виновным в получении взятки и приговорил к 10 годам лишения свободы.



24 августа приговор экс-акиму Кентау оставили без изменений. Решение суда вступает в силу после рассмотрения апелляции.



Как ранее пояснили в акимате региона, заявление об отставке подается в течение десяти календарных дней после вступления обвинительного приговора суда в законную силу.



В ноябре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, предусматривающие персональную ответственность руководителей, в том числе министров и акимов, в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.