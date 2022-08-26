«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Августа
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.2 KZT
  • €1 = 472.29 KZT
  • 1 RUB = 7.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Аким Туркестанской области Шукеев подал в отставку

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 17:09
Аким Туркестанской области Шукеев подал в отставку
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал заявление об отставке. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата региона, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным пресс-службы, заявление аким области написал 24 августа.

Ранее Умирзак Шукеев заявлял, что подаст в отставку, если вина бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова будет доказана судом.

13 июля стало известно, что суд признал бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова виновным в получении взятки и приговорил к 10 годам лишения свободы.

24 августа приговор экс-акиму Кентау оставили без изменений. Решение суда вступает в силу после рассмотрения апелляции.

Как ранее пояснили в акимате региона, заявление об отставке подается в течение десяти календарных дней после вступления обвинительного приговора суда в законную силу.

В ноябре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, предусматривающие персональную ответственность руководителей, в том числе министров и акимов, в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика