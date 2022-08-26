Казахстанка, которая оказалась в заложниках в Лаосе, освобождена

Анель Бермаганбетова, которая стала жертвой международных мошенников, обещавших ее трудоустроить, уже на свободе. Об этом стало известно от брата девушки Каната Бермаганбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz. В МИД РК подтвердили информацию об освобождении Анель.По словам брата, свободе и жизни Анель уже ничего не угрожает. И семья ждет ее возвращения домой."Хотелось бы поделиться хорошей новостью и сказать, что Анель сейчас вылетает с моим другом из Чандрая в Бангкок, оттуда - в Казахстан. Но чтобы добиться ее освобождения, были задействованы очень большие силы: МИД РК, МВД РК, аппарата Президента РК. Потом на связь вышли Интерпол, посольство РФ в Лаосе, посольство РК во Вьетнаме. Удалось задействовать все эти силы, чтобы была совместная координация действий. Данные по Анель были переданы в правительство Лаоса, отдел по незаконной торговле людьми в Лаосе и другие организации", - сказал брат Анель.Как рассказал Канат, все службы работали максимально быстро."До вчерашнего дня прорабатывались все моменты. И вчера, 25 августа, Анель вызвали в полицию и сообщили, что ее довезут до границы (работодатели - прим.автора). Но мы должны заплатить издержки в сумме 5 тысяч долларов. У меня были считаные секунды, чтобы принять решение. Я согласился, так как понимал, что сестренку нужно было быстрее вызволять оттуда. Передачу денег нужно было произвести в криптовалюте", - сообщил Бермаганбетов.После того как поставили штамп в паспорт сестренки, Канат перевел нужную сумму на криптовалютный кошелек "работодателей"."Анель посадили в лодку, и она благополучно доехала до границы Таиланда. Прошла паспортный контроль. Там ее встретил мой друг Влад. Теперь мы все с нетерпением ждем возвращения Анель домой", - добавил он.Напомним, ранее Анель Бермаганбетова опубликовала пост в Instagram, где заявила, что она находится в рабстве. Полиция завела уголовное дело по этому делу. Девушку обманом вывезли из Китая в Лаос.