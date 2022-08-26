Шольц рассказал о быстрой легализации марихуаны в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что легализация марихуаны в стране случится быстро, однако признал, что решить данный вопрос было непросто, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Der Spiegel.
Немецкий политик указал, что увлечение наркотическим веществом определенно влечет за собой проблемы для здоровья, и отметил, что никогда не курил марихуану. Шольц напомнил, что эти планы были прописаны в коалиционном соглашении.
"Я знаю людей, которые выкурили себе мозги и получили серьезные психологические проблемы из-за того, что переборщили", - говорится в сообщении.
Шольц добавил, что утверждение не относится к подавляющему большинству, но тем не менее такая проблема существует.
"Но времена меняются, и поэтому мы собираемся легализовать каннабис. Это должно произойти довольно быстро", - заключил он.
Напомним, в конце июля сообщалось, что правительство Германии планирует принять закон о легализации употребления марихуаны. Коалиционное правительство страны поддержало легализацию каннабиса.
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