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Потерпевших и обвиняемых по делу о финансовых пирамидах потряс приговор суда

Просмотров:151 Опубликовано: Вчера, 21:41
Потерпевших и обвиняемых по делу о финансовых пирамидах потряс приговор суда
Кадр из видео
В Актобе 26 августа поставили точку в громком уголовном деле последнего года. Организаторам и создателям нескольких финансовых пирамид: "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ", "Estate Ломбард" и "Нур-Али Капитал", от которых пострадало свыше 17 тысяч человек, вынесли приговоры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Суд над 48 фигурантами, обманувшими больше 17 тысяч казахстанцев по всей стране, длился больше года. В деле 3700 томов. Масштабы аферы поражают. Мошенники умело убеждали людей приносить деньги, обещали большие вознаграждения по вкладам, но в итоге оставили клиентов в долгах.

Сегодня, 26 августа, суд признал участников и организаторов финансовых пирамид виновными. Все заседания и оглашение проходили в здании колонии-поселения на окраине города, поскольку участников было слишком много. По всему периметру выставили вооруженный конвой. Фигуранты заявили, что против фото- и видеосъемки.

До начала оглашения многие из подсудимых были в хорошем расположении духа. Решение судья зачитывал больше трех часов, время от времени прерываясь на замечания. Когда уже стало понятно, что никто из фигурантов не останется на свободе, некоторым подсудимым становилось плохо, пришлось вызывать врачей и приостанавливать процесс.

В итоге все 48 человек получили сроки от 7 до 18 лет. Создателями и руководителями финансовых пирамид "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ", "Estate Ломбард" и "Нур-Али Капитал" признаны два человека – Есиркепов и Танбашев. Они и сами частично признали вину, тем не менее получили максимальное наказание. Как ни странно, но потерпевших это не устроило.

"Мы добиваемся того, чтобы подсудимых организаторов посадили в колонию-поселение, поскольку сейчас они уже начали выплачивать потерпевшим. Получили уже около 25 человек свои вклады", - говорит Евгения Гановская, потерпевшая.

В общей сложности аферисты обманули людей на 30 миллиардов тенге. Многие оформляли кредиты, чтобы внести деньги в пирамиды. Некоторые продавали через мошенников квартиры и машины, надеясь обогатиться, но в итоге остались ни с чем.

На следующей неделе оглашение продолжится в части вещественных доказательств и гражданских исков потерпевших. Они, к слову, уже заявили, что будут обжаловать сегодняшний приговор и добиваться смягчения наказания для подсудимых.

Ранее Актюбинский областной суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды Home Avto Invest и руководителям офисов организации в Актау и Атырау, которые обманули казахстанцев на два миллиарда тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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