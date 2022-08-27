Расстрелявший 77 человек Брейвик готовит иск против государства



Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик, в результате нападения которого погибли 77 человек, намерен подать иск против властей о нарушении его прав в тюрьме, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Aftenposten.



43-летний Брейвик считает, что его нахождение в одиночной камере с 2012 года нарушает статью 3 Европейской конвенции о правах человека (запрещает бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание) и статью 8 (уважение частной и семейной жизни).



Отмечается, что в 2016 году Брейвик уже подавал гражданский иск против государства, утверждая, что нахождение в одиночной камере ущемляет его человеческие права. Окружной суд Осло частично согласился с террористом в том, что условия содержания его в тюрьме нарушают статью 3 Европейской конвенции о правах человека.



Дело было обжаловано государством. Год спустя апелляционный суд Боргартинга, не найдя нарушений, на которые жаловался Брейвик, вынес решение в пользу государства.



По данным издания, террорист восемь лет провел в тюрьме Телемарк в Шиене. Он был изолирован от других заключенных, при этом место его содержания представляло собой три комнаты, каждая из которых площадью 10,5 квадратного метра, а также внутренний дворик.



Весной этого года Брейвика перевели в тюрьму Рингерике в надежде, что он начнет контактировать с другими людьми и участвовать в общественных мероприятиях, но этого не произошло. Он отказался общаться с кем-либо.



Напомним, 2 июля 2011 года правый радикал-одиночка Брейвик подорвал заминированный автомобиль возле штаб-квартиры правительства в Осло, в результате чего восемь человек погибли и десятки получили ранения. Затем он поехал на Утойю, где открыл огонь по ежегодному летнему лагерю молодежного крыла Лейбористской партии, политику которой Брейвик считал первопричиной многих проблем Норвегии. Здесь было убито 69 человек, в основном подростки, еще 66 ранены.



Брейвик сознался в совершении данных преступлений, однако отказался признать свою вину. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.



В 2012 году был признан вменяемым и получил 21 год заключения. Это был максимально строгий приговор террористу по норвежскому законодательству. Спустя десять лет после массовых убийств, когда истек минимальный срок лишения свободы, Брейвик начал пользоваться своим правом добиваться условно-досрочного освобождения.