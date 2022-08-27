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WhatsApp запустил безопасный перенос чатов

Просмотров:270 Опубликовано: Сегодня, 13:44
WhatsApp запустил безопасный перенос чатов
Фото из открытых источников
WhatsApp представил новое обновление для iOS через App Store, обновив версию до 17.22.77, передает Zakon.kz.

Разработчики рассказали о возможности безопасного переноса истории чата с Android на iOS в официальном журнале изменений.

Спустя долгое время WhatsApp выпустил новое обновление в App Store, доступное для всех пользователей iOS 12 и более поздних версий.

Изменения следующие:

- ограничение максимального размера файла до 2 ГБ;

- возможность создавать группы до 512 участников;

- перенос истории чата с Android на iOS.

Если вы хотите перенести историю чата на iOS с помощью приложения "Переместить на iOS", есть руководство для вас. Обновите версию WhatsApp для Android, чтобы быть уверенным, что все готово для переноса истории чатов, – говорится в сообщении разработчиков Wabetainfo.

Возможность перенести историю чата с Android на iOS доступна всем пользователям. Для этого нужно лишь обновить WhatsApp для iOS из App Store.


Источник: zakon.kz
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