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Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в минпросвещения

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 16:34
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в минпросвещения
Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения Казахстана объяснила, как будут работать учителя из-за отмены английского языка в первых классах, передает корреспондент Zakon.kz.

С 1 сентября первоклассники в Казахстане будут учиться по новой программе. В школах с казахским языком обучения дети будут изучать только государственный казахский язык. Что касается школ с русским языком обучения, то там будут изучаться русский и казахские языки. Английский – с третьего класса.

На брифинге в СЦК журналисты поинтересовались у вице-министра просвещения Шолпан Кариновой, как такое решение отразится на нагрузке и зарплатах педагогов.

- В первом классе с казахским языком обучения не будет русского и иностранного языка. Но это только с первого класса, и только в этом году. Первоклассники прошлого года в этом учебном году продолжат учиться по старой программе. У них будет и русский язык, и иностранный язык. Мы же не можем на полпути остановиться. По новой программе будут учиться первоклассники этого года, - рассказала вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова.

При этом вице-министр отметила, что в остальных классах не будет сокращений по изучению русского и иностранных языков.

- Что касается нагрузки педагогов: учителя принимаются на работу в школы на одну ставку – 16 часов. Есть много фактов, когда в школу учителя принимались на полставки. Такие факты есть, они выявляются. В текущем году все учителя, которые работали на полной ставке в прошлом году, будут обеспечены этой ставкой и в этом году, - рассказала вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова.

По ее словам, всем директорам школ и руководителям управлений образования даны поручения, чтобы обязательно учителя, которые имели полную ставку, не оставались без этой нагрузки.

Вице-министр просвещения добавила, что были факты, когда учителя работали и по 35, 40 часов, но это неправильно.

Мы должны работать над тем, чтобы было качество образования, чтобы педагоги работали на конкретную нормативную ставку – 16 часов. Эту работу мы продолжаем. У нас ежедневно идут совещания, на которых мы по каждому району смотрим ситуацию по обеспеченности педагогов соответствующей нормативной нагрузкой.


Источник: zakon.kz
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