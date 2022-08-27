Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности, передает Zakon.kz.



- Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано, сообщили в пресс-служба премьер-министра РК.



Кроме того, обсуждены планы по проведению ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесению изменений в Закон РК "О разрешениях и уведомлениях".



Напомним, 22 августа президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружения, а также экспортного контроля в данной сфере.