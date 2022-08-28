Столичный аэропорт продавал топливо по разным ценам, что отражалось на цене билетов

Топливо по разным ценам продавал авиакомпаниям аэропорт Нур-Султана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.
Нарушение законодательства АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" допускал, пользуясь доминантным положением на рынке. Отмечается, что проверку провели на основании жалоб граждан.
"Данные действия субъекта рынка касательно колебаний ценовой ситуации влияют и однозначно приводят к повышению цены для конечного потребителя, в том числе влияют на цены авиаперевозок", - подчеркнули в антимонопольном ведомстве.
16 июня аэропорту вынесли уведомление о прекращении незаконной деятельности. Сообщается, что нарушения уже устранены.
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