Более 400 граждан России открыли бизнес в Атырауской области

Эксперты ожидают, что к концу года этот показатель значительно увеличится.
Более 400 россиян зарегистрировали бизнес в Атырауской области, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на руководителя отдела внешнеэкономических связей регионального управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ерлана Казбекова.
По словам Ерлана Казбекова, сейчас у Атырауской области есть торговые связи с 50 странами мира, однако больше всего товаров завозят в регион из российской Астрахани. В последнее время в Атырауской области наметился приток российских предпринимателей, желающих перенести бизнес в Казахстан или открыть зарубежный филиал своей фирмы.
"Из Атырауской области в соседнее государство экспортируются нефтепродукты, лом и металлы, импортируются продукты питания, строительные материалы. В последнее время в области растёт число российских компаний. Так, с начала года регион посетили 126 владельцев бизнеса. В этом списке значатся и те, кто открыл филиалы своего дела на местном уровне, а также те, кто переехал в наше государство. Предприниматели вносят вклад в развитие транспортной отрасли, IT-технологий, оптовой торговли и нефтяной отрасли", – рассказал Ерлан Казбеков на брифинге.
По словам чиновника, к концу года эксперты прогнозируют значительное увеличение числа россиян, желающих открыть бизнес в Атырауской области.
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