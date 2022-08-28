В 100 световых годах от Земли найдена планета с океаном

Может ли планета быть покрыта океаном полностью? Да, такое явление реально. Такая экзопланета находится всего в 100 световых ходах от Земли и называется TOI-1452. Находится она в созвездии Дракона и вращается вокруг одной из пар звезд, точно, как наша Земля вокруг Солнца, пишет издание Новости планеты со ссылкой на Newsweek.



С момента открытия первой экзопланеты прошло 30 лет. Сегодня ученым известно о 5000 таких небесных тел. Планета TOI-1452 одна из них, но она по-своему уникальна. Предположительно вся ее поверхность покрыта океаном и нет ни островка суши. В большинстве случаев открытые небесные тела состоят из камня и металла, на них есть лед, но нет воды. Этот образец иной, и поэтому представляет большую ценность для мира науки.



Известно, что эта планета в 5 раз тяжелее, чем Земля и на 70% больше. Обнаружили ее благодаря телескопам TESS и MuSCAT3.



Планета вращается вокруг звезды с периодом 11,1 дня. Вода, которая есть на ней может составлять примерно 30% от ее массы. Плотность ее поверхности меньше, чем у Земли и других планет. А это значит, что там не твердая порода, а жидкость — настоящая вода! Теоретически, такая находка очень важна для исследователей. Есть большая вероятность того, что в глубинах океанических вод можно будет найти признаки жизни.



Также уникальность TOI-1452 еще и в том, что она вращается в двойной звездной системе. То есть, две звезды вращаться вокруг друг друга, и образуют систему. А рядом к ним притягивает планеты, которые выстраивают свои орбиты.



Чтобы точно узнать, если жизнь на этой экзопланете, астрономы используют один из мощнейших телескопов, что есть — космический телескоп Джеймса Уэбба. С его помощью наблюдения можно вести круглогодично.