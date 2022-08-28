Глава Минторговли: За пятикилограммовый мешок сахара просят 5500 тенге – это очень дорого

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на заседании правительства рассказал, как его ведомство ведёт работу по сдерживанию цен на социально значимые продукты.
Он признал, что стоимость сахара для населения стала чересчур высокой, передает informburo.kz
Глава министерства поделился собственными наблюдениями по поводу розничных цен на сахар. По его словам, в последний раз министра торговли удивили ценники в супермаркете Small.
«Мешок сахара пятикилограммовый стоит 5500 тенге. Это очень дорого на сегодняшний день. Сейчас наша задача сделать, во-первых, чтобы сахар был – но и не только сахар, все виды продовольственных товаров. Во-вторых, надо постараться снизить цену, либо темп роста. У нас есть своё видение. Премьер-министр дал мне поручение до конца следующей недели по 19 видам социально значимых продовольственных товаров дать своё видение, как мы будем действовать», – сказал Серик Жумангарин в кулуарах правительства.
По его словам, скоро в Минторговли пройдёт большое совещание с участием представителей сахарной отрасли. У министерства есть план, как обеспечить снижение цены на сахар и сохранение её на стабильном уровне.
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