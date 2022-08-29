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Птицы попали в оба двигателя самолета авиакомпании Air Astana

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:26
Птицы попали в оба двигателя самолета авиакомпании Air Astana
фото с сайта Forbes.kz
За прошедшую неделю это уже третий подобный инцидент.

В ночь с 28 на 29 августа 2022 года, экипаж воздушного судна Airbus A320 авиакомпании AirAstana, которое выполняло рейс Алматы-Нур-Султан, во время захода на посадку сообщил о попадании птиц в оба двигателя самолета. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании 29 августа.

«Посадка прошла в штатном режиме. Послеполётная инспекция подтвердила попадание птиц в двигатели», - говорится в сообщении.

Птицы попали в оба двигателя самолета авиакомпании Air Astana


Днем ранее, 27 августа на послеполётном осмотре воздушного судна Airbus A321LR, выполнившего рейс КС9960 Нур-Султан-Алматы, также были обнаружены следы попадания птицы, но уже в закрылок с повреждением (образовалась вмятина).

24 августа, на послеполетном осмотре самолета Airbus A321LR, выполнившего рейс КС912 Стамбул-Алматы, также обнаружили следы попадания птицы в двигатель. Судну потребовалась бороскопическая инспекция двигателя.

Следы попадания птиц в двигатель самолета Airbus A320, выполнившего рейс КС877 Алматы-Атырау, также были обнаружены и 18 августа. Тогда эксплуатацию борта приостановили для оценки технического состояния, а обратный рейс задержали.


Источник: Forbes.kz
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