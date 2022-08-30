Трамп призвал немедленно провести новые выборы президента США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо немедленно признать выборы главы государства в 2020 году необратимо скомпрометированными и провести новые. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.
Как утверждает политик, ФБР "похоронило" историю с ноутбуком сына действующего президента США Джо Байдена Хантера перед выборами, потому что ведомству было известно, что если бы оно этого не сделало, то Трамп "легко" бы выиграл президентские выборы в 2020 году.
По его словам, это большой обман и "вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном" в Соединенных Штатах.
"Решение - объявить настоящего победителя или как минимум - объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!" - написал Трамп.
Напомним, недавно Трамп обратился в суд с просьбой приостановить изучение материалов, изъятых при обысках в его имении во Флориде две недели назад, до тех пор, пока не будет назначен специальный судебный эксперт.
Обыски в доме экс-президента США начались 8 августа в рамках расследования министерства юстиции.
Стало известно, что национальный архив США обнаружил более 700 страниц секретных документов в доме Дональда Трампа в дополнение к материалам, изъятым в этом месяце агентами ФБР.
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