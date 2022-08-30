Поджог военкомата и терроризм вменяют двоим казахстанцам в России - СМИ

Алматы. 30 августа. КазТАГ – Поджог военкомата в Омске и совершение терростического акта вменяют двоим казахстанцам в России, сообщает российский новостной Telegram-ресурс Baza.



«800 тысяч рублей. По мнению следствия, такую сумму обещали заплатить за поджог военкомата в Омске. По версии следователей, военкомат на улице Пушкина подожгли двое граждан Казахстана: Ансаган Молдахметов и Сеил Диас Муратулы. Еще в начале мая они списались с неким «Добрыней Никитичем» в «Телеграме». Новый знакомый предложил опасную сделку – за 800 тыс. рублей двум парням нужно было поджечь омский военкомат», - говорится в сообщении.



По данным СМИ, 12 мая Молдахметов и Сеил приехали в Омск на машине.



«Они приобрели пять бутылок, машинное масло, бензин, изоленту и сделали из всего этого пять «коктейлей Молотова». На следующий день ночью Молдахметов и Сеил подошли к зданию военкомата и закинули внутрь пять бутылок с зажигательной смесью. Убедившись, что здание загорелось, поджигатели убежали. К счастью, пожар удалось быстро потушить и здание уцелело. Молдахметова задержали 24 августа. Сначала на него возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем обвинение изменили. Теперь Молдахметова обвиняют в террористическом акте, причем совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Его подельник пока на свободе», - сказано в сообщении.



Редакция КазТАГ обратилась в пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана за комментариями.