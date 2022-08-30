Кандасы и мечта о возвращении на родину: льготы, адаптация, поддержка

В этом году на историческую родину вернулись более 9 тысяч человек
Тоска по родной земле, обстоятельства, трудности жизни – причин для возвращения в Казахстан может быть немало. Главное, что здесь ждут всех, кто хочет жить и трудиться в своей стране. Порой нам бывает трудно переехать на другую улицу, не говоря уже о городе или стране. Потому для репатриантов у нас действуют определенные льготы и поддержка. Какие именно, читайте в материале Azattyq Rýhy
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Еще в далеком 1992 году в Казахстане принял закон «Об иммиграции», который законодательно закрепил право этнических казахов возвращаться на свою историческую родину. В итоге за эти годы на родную землю вернулось больше миллиона человек.
За последние пять лет число прибывающих заметно снижается. К примеру, в 2016 году жизнь на родной земле вместо чужбины выбрали 33,7 тысяч человек. Спустя несколько лет, в 2020 выбор в пользу своей страны сделали уже чуть более 13 тысяч репатриантов. В 2021 их количество чуть возросло – 17,5 тысяч человек принял Казахстан. А за семь месяцев нынешнего года вернулись и получили статус кандасов 9 077 этнических казахов.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, больше половины из них (почти 70%) – это выходцы из Узбекистана. Также в числе стран, которые покидают казахи, Китай, Туркменистан, Монголия и другие.
Если брать этот год, то в основном прибывшие поселились в Алматинской области – это 30,8% всех кандасов. Далее они предпочли также жизнь в Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской областях. Лишь малая часть приехавших решила строить новую жизнь в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. В итоге 6% всего населения Казахстана сейчас составляют они. В Минтруда также предоставили расклад по работоспособным репатриантам.
«60,5% из общего количества этнических переселенцев составляют люди трудоспособного возраста. 26,2% – моложе трудоспособного возраста и 13,3% – пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,8% имеют высшее образование, 39,8% имеют среднее специальное образование, 46,7% – общее среднее образование и 1,6% не имеют образования», - проинформировали в ведомстве.
Помочь с самым необходимым и первоочередным – главная задача. Ведь мало завлечь людей, надо сделать так, чтобы они не вернулись к своей привычной жизни в другой стране. Потому правительством Казахстана проводится активная государственная поддержка в сфере репатриации этнических казахов. Наряду с субсидиями на переезд и покрытие расходов по аренде жилья кандасам предоставляются меры содействия занятости и другие льготы.
Во-первых, репатриантам выдает удостоверение кандаса на год. Но при необходимости его можно продлить еще на 6 месяцев. По истечению этого срока люди могут уже подать на гражданство.
Чтобы получить статус кандаса, или продлить его, либо же для включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев этнические казахи могут обратиться в местные исполнительные органы, госкорпорацию «Правительство для граждан» и в загранучреждения Казахстан.
«Региональная квота приема кандасов и переселенцев выделяется на регионы, определенные правительством для расселения кандасов – Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области», - сообщают в Минтруда.
Сейчас объясним, для чего нужна эта квота. Дело в том, что кандасам, включенным в региональную квоту, доступны меры государственной поддержки. К примеру, в виде субсидий на переезд – это единовременная выплата каждому члену семьи по 222 тысячи тенге. Также им выделяются деньги на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение года. Здесь сумма разная – от 47 до 95 тысяч тенге на всю семью.
«Вместе с тем, этническим казахам, получившим статус кандаса доступны следующие услуги: освобождение от уплаты таможенных платежей на имущество для личного пользования, включая транспортные средства при въезде на территорию Казахстана; обеспечение бесплатными адаптационными и интеграционными услугами; получение образования в рамках квот на поступление в учебные организации технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, (квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан установлена в размере 4%)», - сообщили в Минтруда.
Чиновники также обещают помогать кандасам с трудоустройством и освоением новой профессии, с освобождением от службы в армии, выплатой пенсий и пособий. Среди прочих «плюшек» также создание условий для изучения казахского языка.
К тому же, по данным Минтруда, репатрианты также имеют возможность подать заявление на получение жилья из государственного жилищного фонда. Кроме того, кандасы, постоянно проживающие в стране, могут получить гражданство Казахстана в упрощенном порядке.
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