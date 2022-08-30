«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Августа
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.1 KZT
  • €1 = 466.27 KZT
  • 1 RUB = 7.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кандасы и мечта о возвращении на родину: льготы, адаптация, поддержка

Просмотров:272 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Кандасы и мечта о возвращении на родину: льготы, адаптация, поддержка
Фотоколлаж Azattyq Rýhy, фото: sputnik.kz
В этом году на историческую родину вернулись более 9 тысяч человек

Тоска по родной земле, обстоятельства, трудности жизни – причин для возвращения в Казахстан может быть немало. Главное, что здесь ждут всех, кто хочет жить и трудиться в своей стране. Порой нам бывает трудно переехать на другую улицу, не говоря уже о городе или стране. Потому для репатриантов у нас действуют определенные льготы и поддержка. Какие именно, читайте в материале Azattyq Rýhy.

Еще в далеком 1992 году в Казахстане принял закон «Об иммиграции», который законодательно закрепил право этнических казахов возвращаться на свою историческую родину. В итоге за эти годы на родную землю вернулось больше миллиона человек.

За последние пять лет число прибывающих заметно снижается. К примеру, в 2016 году жизнь на родной земле вместо чужбины выбрали 33,7 тысяч человек. Спустя несколько лет, в 2020 выбор в пользу своей страны сделали уже чуть более 13 тысяч репатриантов. В 2021 их количество чуть возросло – 17,5 тысяч человек принял Казахстан. А за семь месяцев нынешнего года вернулись и получили статус кандасов 9 077 этнических казахов.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, больше половины из них (почти 70%) – это выходцы из Узбекистана. Также в числе стран, которые покидают казахи, Китай, Туркменистан, Монголия и другие.

Если брать этот год, то в основном прибывшие поселились в Алматинской области – это 30,8% всех кандасов. Далее они предпочли также жизнь в Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской областях. Лишь малая часть приехавших решила строить новую жизнь в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. В итоге 6% всего населения Казахстана сейчас составляют они. В Минтруда также предоставили расклад по работоспособным репатриантам.

«60,5% из общего количества этнических переселенцев составляют люди трудоспособного возраста. 26,2% – моложе трудоспособного возраста и 13,3% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,8% имеют высшее образование, 39,8% имеют среднее специальное образование, 46,7% – общее среднее образование и 1,6% не имеют образования», - проинформировали в ведомстве.

Помочь с самым необходимым и первоочередным – главная задача. Ведь мало завлечь людей, надо сделать так, чтобы они не вернулись к своей привычной жизни в другой стране. Потому правительством Казахстана проводится активная государственная поддержка в сфере репатриации этнических казахов. Наряду с субсидиями на переезд и покрытие расходов по аренде жилья кандасам предоставляются меры содействия занятости и другие льготы.

Во-первых, репатриантам выдает удостоверение кандаса на год. Но при необходимости его можно продлить еще на 6 месяцев. По истечению этого срока люди могут уже подать на гражданство.

Чтобы получить статус кандаса, или продлить его, либо же для включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев этнические казахи могут обратиться в местные исполнительные органы, госкорпорацию «Правительство для граждан» и в загранучреждения Казахстан.

«Региональная квота приема кандасов и переселенцев выделяется на регионы, определенные правительством для расселения кандасов – Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области», - сообщают в Минтруда.

Сейчас объясним, для чего нужна эта квота. Дело в том, что кандасам, включенным в региональную квоту, доступны меры государственной поддержки. К примеру, в виде субсидий на переезд – это единовременная выплата каждому члену семьи по 222 тысячи тенге. Также им выделяются деньги на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение года. Здесь сумма разная – от 47 до 95 тысяч тенге на всю семью.

«Вместе с тем, этническим казахам, получившим статус кандаса доступны следующие услуги: освобождение от уплаты таможенных платежей на имущество для личного пользования, включая транспортные средства при въезде на территорию Казахстана; обеспечение бесплатными адаптационными и интеграционными услугами; получение образования в рамках квот на поступление в учебные организации технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, (квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан установлена в размере 4%)», - сообщили в Минтруда.

Чиновники также обещают помогать кандасам с трудоустройством и освоением новой профессии, с освобождением от службы в армии, выплатой пенсий и пособий. Среди прочих «плюшек» также создание условий для изучения казахского языка.

К тому же, по данным Минтруда, репатрианты также имеют возможность подать заявление на получение жилья из государственного жилищного фонда. Кроме того, кандасы, постоянно проживающие в стране, могут получить гражданство Казахстана в упрощенном порядке.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика