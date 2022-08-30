Антикор и прокуратура проверят дорогу Атырау - Астрахань

Агентство по противодействию коррупции запланировало проведение комплексной проверки дорог республиканского и областного значений, в том числе дороги Атырау - Астрахань, совместно с представителями прокуратуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Atpress.kz.



Антикоррупционная служба Атырауской области обсудила проблемные вопросы в рамках реализации Карты коррупционных рисков. В ходе встречи были подняты вопросы хода строительства и реконструкция автомобильных дорог, риски, способствующие коррупции при приеме объектов в эксплуатацию.



Исполняющий обязанности руководителя Управления превенции Гибат Кукатов проинформировал, что Антикор запланировал проведение комплексной проверки дорог республиканского и областного значений, в том числе дороги Атырау - Астрахань, совместно с представителями прокуратуры, ГАСК, ДГД и ДВГА, где имеются предпосылки коррупции и будет проведена работа по предотвращению фактов хищений бюджетных средств.



Ранее совместно с Атырауским филиалом республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" начат общественный мониторинг качества автомобильных дорог региона. Эксперт Атырауского филиала Арман Абсиметов отметил, что из года в год правонарушения повторяются, и предпринимаемые меры остаются недостаточными.



"В рамках рабочей поездки в Индерский район мы встретились с населением в целях обсуждения проблемных вопросов района в сфере строительства и реконструкции дорог. Активные граждане Индерского района, депутаты маслихата выразили свои недовольства по поводу ухудшения качества дорог из-за чрезмерных перегрузов грузоперевозчиков. Напрашивается вопрос, важен ли карман 5-6 человек или важны интересы людей района с населением более 30 тысяч человек? Естественно, перевозчику невыгодно перевозить груз в рамках установленных законодательством требований. А теперь, если учесть небольшой доход и затраты на дорогу перевозчика, то они несопоставимы ни с математической, ни с логической, ни с моральной точки зрения", - отметил Арман Абсиметов.



В качестве примера он привел реконструкцию автодороги Атырау - Индер на 10 километров от Атырау, которая обойдется государству в 4 миллиарда 876,4 миллиона тенге, то есть 487 миллионов тенге за каждый километр.



"Всего за семь месяцев 2022 года проверено около 120 самосвальных автотранспортных средств, в результате чего возбуждено 76 административных дел и взыскано штрафов на сумму 17,7 миллиона тенге. Кроме того, с мелкими нарушениями выявлено более 100 правонарушений на сумму 5,2 миллиона тенге", - сообщил исполняющий обязанности руководитель Инспекции транспортного контроля Аманжол Кабдешов.