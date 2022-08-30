Бригада скорой погибла после столкновения с бензовозом под Ярославлем

На трассе Ярославль — Кострома произошло ДТП с участием бензовоза и машины скорой помощи. Три сотрудника скорой погибли из-за пожара. Огонь также перекинулся на два жилых дома, расположенных рядом с местом аварииВ Ярославской области после столкновения бензовоза со скорой помощью погибли люди и загорелись жилые дома, сообщает местное управление МЧС, передает «РИА Новости». По данным МЧС, авария произошла в деревне Воробино Ярославского района, примерно в 20 км от Ярославля.«В результате ДТП произошел розлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелось два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно три погибших», — сообщило ведомство.Как сообщил врио главы региона Михаил Евраев, столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, которая ехала по вызову. «Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома», — написал Евраев. По его словам, в результате происшествия погибла вся бригада медиков.Департамент здравоохранения Ярославской области уточнил, что в машине скорой помощи ехали три человека — водитель и два фельдшера из Ярославской центральной районной больницы (ЦРБ). «Бригада в этот момент ехала на вызов и находилась без пациента. К сожалению, сотрудники скорой помощи погибли на месте», — говорится в сообщении ведомства.К ликвидации последствий аварии привлекли 39 человек и 13 единиц техники, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.