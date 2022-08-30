Ребенок, на ходу спрыгнувший с поезда, скончался

7-летний ребенок умер в больнице от травм, полученных после падения с состава грузового поезда в Жамбылской области, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на ЭК.
В центральной больнице Таласского района рассказали, что выпрыгнувшие на ходу с вагона грузового поезда дети получили серьезные черепно-мозговые травмы.
Один из братьев, 2015 года рождения, скончался в больнице. Состояние второго мальчика, 2013 года рождения, оценивается как средней степени тяжести.
В полиции сообщили, что 29 августа ребята находились в гостях у бабушки в селе Тамды Жамбылской области.
Оставшись без присмотра, братья решили поехать к своему отцу в соседнее село. На станции мальчики взобрались на последний вагон грузового поезда. Когда поезд начал набирать скорость, дети спрыгнули близ станции Жума.
Мальчиков на вагоне движущегося товарняка заметил пастух и позвонил в полицию.
В результате поисков 9-летнего мальчика обнаружили вблизи села Билеколь, а его 7-летнего брата — рядом со станцией Жума.
Начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК «нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта».