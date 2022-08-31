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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер бывший генсек ЦК КПСС и президент СССР Михаил Горбачев

Просмотров:3794 Опубликовано: 31-08-2022, 03:47
Умер бывший генсек ЦК КПСС и президент СССР Михаил Горбачев
Михаил Горбачев Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. В последние годы он страдал от болезни почек. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой. Дата прощания и похорон пока не определена.

Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев»,— сообщили в ЦКБ. По информации ТАСС, господин Горбачев был госпитализирован в самом начале пандемии по требованию врачей ЦКБ, и с тех пор находился под наблюдением медиков.

Михаил Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой. После новости о смерти Михаила Горбачева перестал работать сайт Горбачев-фонда.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Утром президент направит телеграмму родным и близким Михаила Горбачева. Соболезнования из-за смерти господина Горбачева выразили генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Борис Джонсон, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

С марта 1985 года по август 1991 года Михаил Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС. С 1990 по 1991 год он был президентом СССР. Михаил Горбачев сложил свои полномочия 25 декабря 1991 года. На следующий день прекратил существование Советский Союз.

15 октября 1990 года Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

Анастасия Ларина


Источник: Коммерсант
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Комментарии ( 11 )

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 дорожник (Посетители) 31 августа 2022 20:43
Западный мир должен поставить Горбачёву памятник из чистого золота и в полный рост. Горбачёв бездвозмездно, т.е. даром отдал Западу половину Европы и бесплатно развалил вероятного противника всего западного мира -СССР. Таким образов всё что создало-завоевало-заработало два-три поколения советских людей этот деятель просто профукал за жалкую подачку своих хозяев-Нобелевскую премию и домик в Германии

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Жанар (Посетители) 31 августа 2022 19:56
"Весёлый" был мужик...
Цитата: Ingul
Бог ему судья.

Все мы ходим под богом.
 
-2
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 vlad7272 (Посетители) 31 августа 2022 16:50
И соболезнования выразили самые главные русофобы.
 
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 ABCD (Посетители) 31 августа 2022 16:22
shurik_kz11,Ельцину досталось самое сложное новое государство со старыми привычками. А развал начался ещё за долго до Ельцина! Все эти Горбачёвские реформы ведущии в клоаку, типа сухого закона, вырубание виноградников, вывод советских войск с территории Германии, привело к тому что мы сейчас имеем. А это расширение НАТО, войны, русофобию и капитализм недоделанный, с коррупцией которую не искоренить, если не поменять политику в этом направлении. А Китай между прочим до сих пор успешно развивается при социалистическом строе и никакой коррупции, и держава уже наверное номер 1 !
 
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 ММА (Посетители) 31 августа 2022 13:06
Иуда Горбачёв ... пусть земля ему стекловатой.
Когда само руководство государства СССР предало свой народ. - позорная страница в истории всех его наций и народностей.
Сколько искалеченных судеб людей ранних смертей ((( ... нет ему прощения. Вместе с Раисой самое место им в Вашингтоне у их хозяев ... хоть перед белым домом на лужайке. а не Новодевичьем кладбище.

Фейсбук, твитер ... частично ютуб и тикток - "бесплатный сыр в мышеловке" и предназначены для промывания мозгов.
 
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БО (Посетители) 31 августа 2022 13:06
Цитата: ABCD
Ещё и нобелевскую премию прлучил за развал союза!
Столько споров,кто прав,кто виноват,так можно столетиями выяснять,и ни к чему не прийти... Возьмём простой пример,Северная Корея,никто там ничего не разваливает,благодаря жёсткому тоталитарному режиму,чуть что,к стенке,и досвидос!!! Вопрос к читателям и комментирующим,кто из вас хочет сейчас жить как в Северной Корее??? Голосуем,плюсы за такие ништяки,минусы против... dada
 
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 Ingul (Посетители) 31 августа 2022 11:25
Принято о покойниках или говорить хорошо или не говорить.
Но справедливости ради надо сказать, что при всем том, что он сделал хорошего, он основной виновник развала СССР и Варшавского договора.
Вывел советские войска из Германии в "чистое поле", без компенсации, заключил договор о разоружении без гарантий, что НАТО не будет расширяться.
Оказался то ли безвольным функционером, то ли предателем.
Теперь это уже не важно.
Короче предал и партию и народ.
Что случилось потом, сейчас мы наблюдаем:война между республиками, коррупция, расслоение в обществе и т.д.
Бог ему судья.
 
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 master_kz (Посетители) 31 августа 2022 10:53
Цитата: ABCD
Ещё и нобелевскую премию прлучил за развал союза!

А то, избавил мировую финансовую элиту от конкурента и цивилизации на роль мировой державы. Вечно "развивающиеся" в кредит за доллар страны это то что выгодно-))
 
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 Кинст (Посетители) 31 августа 2022 10:13
shurik_kz11, Ельцин на тот момент не был первым лицом государства. Он подписал соглашение 1991 года об СНГ в Беловежской пуще (Белоруссия).
А Союз развалил, начиная с 1985 года, именно Горбачёв. И именно на нём ответственность за развал некогда могучего государства, разграбление и развал заводов, фабрик, когда практически полстраны оказались безработными, в одночасье лишёнными родины, за этот "Парад суверенитетов", которые затем вылились и продолжают выливаться во все междуусобные конфликты - Карабах, Чечня, Таджикистан, Приднестровье - это всё оттуда берёт начало.
 
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 shurik_kz11 (Посетители) 31 августа 2022 09:48
ABCD,
Союз "развалил" Ельцин
 
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