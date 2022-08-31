Умер бывший генсек ЦК КПСС и президент СССР Михаил Горбачев

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. В последние годы он страдал от болезни почек. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой. Дата прощания и похорон пока не определена.



Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев»,— сообщили в ЦКБ. По информации ТАСС, господин Горбачев был госпитализирован в самом начале пандемии по требованию врачей ЦКБ, и с тех пор находился под наблюдением медиков.



Михаил Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой. После новости о смерти Михаила Горбачева перестал работать сайт Горбачев-фонда.



Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Утром президент направит телеграмму родным и близким Михаила Горбачева. Соболезнования из-за смерти господина Горбачева выразили генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Борис Джонсон, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



С марта 1985 года по август 1991 года Михаил Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС. С 1990 по 1991 год он был президентом СССР. Михаил Горбачев сложил свои полномочия 25 декабря 1991 года. На следующий день прекратил существование Советский Союз.



15 октября 1990 года Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».



Анастасия Ларина