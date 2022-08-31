«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 31 Августа
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.1 KZT
  • €1 = 466.27 KZT
  • 1 RUB = 7.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Километровые очереди образовались на границе Казахстана и России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Километровые очереди образовались на границе Казахстана и России
Кадр из видео
Километровые очереди образовались на границе Казахстана и России Километровые очереди образовались на границе Казахстана и России

В редакцию «МГ» присылают видео с километровыми очередями на границе Казахстана и России. Люди жалуются, что им приходится стоять в очередях по пять - шесть, а порой и по 12 часов. Причём, речь идёт не о грузовом транспорте.

- Родственник выехал в три часа ночи 28 августа, звонили утром, так он в девять утра был только в середине очереди. В итоге в Саратов приехал в только вечером около 17 часов, - рассказывает жительница Уральска.

Кстати, очереди наблюдаются именно со стороны России в Казахстан, якобы проблемы на российской границе.



- Выехал в Самару 28 числа в 23:00 был на таможне, прошел её 29 числа в 12:00, - уже в соцсетях пишут очевидцы.

Комментаторы предполагают, что всё дело в трудовых мигрантах, якобы им дали срок до первого сентября продлить миграционную карту, поэтому уже месяц на всех границах километровые очереди.



Впрочем, очереди на границе в ЗКО наблюдаются каждый год в такое время. Кто-то едет учится, кто-то возвращается с работы или отдыха.



Источник: mgorod.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика