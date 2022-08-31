Километровые очереди образовались на границе Казахстана и России Километровые очереди образовались на границе Казахстана и России
В редакцию «МГ» присылают видео с километровыми очередями на границе Казахстана и России. Люди жалуются, что им приходится стоять в очередях по пять - шесть, а порой и по 12 часов. Причём, речь идёт не о грузовом транспорте.
- Родственник выехал в три часа ночи 28 августа, звонили утром, так он в девять утра был только в середине очереди. В итоге в Саратов приехал в только вечером около 17 часов, - рассказывает жительница Уральска.
Кстати, очереди наблюдаются именно со стороны России в Казахстан, якобы проблемы на российской границе.
- Выехал в Самару 28 числа в 23:00 был на таможне, прошел её 29 числа в 12:00, - уже в соцсетях пишут очевидцы.
Комментаторы предполагают, что всё дело в трудовых мигрантах, якобы им дали срок до первого сентября продлить миграционную карту, поэтому уже месяц на всех границах километровые очереди.
Впрочем, очереди на границе в ЗКО наблюдаются каждый год в такое время. Кто-то едет учится, кто-то возвращается с работы или отдыха.
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