Километровые очереди образовались на границе Казахстана и России Километровые очереди образовались на границе Казахстана и РоссииВ редакцию «МГ» присылают видео с километровыми очередями на границе Казахстана и России. Люди жалуются, что им приходится стоять в очередях по пять - шесть, а порой и по 12 часов. Причём, речь идёт не о грузовом транспорте.- Родственник выехал в три часа ночи 28 августа, звонили утром, так он в девять утра был только в середине очереди. В итоге в Саратов приехал в только вечером около 17 часов, - рассказывает жительница Уральска.Кстати, очереди наблюдаются именно со стороны России в Казахстан, якобы проблемы на российской границе.- Выехал в Самару 28 числа в 23:00 был на таможне, прошел её 29 числа в 12:00, - уже в соцсетях пишут очевидцы.Комментаторы предполагают, что всё дело в трудовых мигрантах, якобы им дали срок до первого сентября продлить миграционную карту, поэтому уже месяц на всех границах километровые очереди.Впрочем, очереди на границе в ЗКО наблюдаются каждый год в такое время. Кто-то едет учится, кто-то возвращается с работы или отдыха.