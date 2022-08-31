Дело о рейдерском захвате компаний: $9 млн арестовано у задержанных

НУР-СУЛТАН, 31 авг — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана продолжает досудебное расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний.
По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге, сообщила пресс-служба АФМ.
14 июля в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения – содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск.
"С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум-класса", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
В АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах указанной группы лиц.
"Призываем предпринимателей, пострадавших от действий Коспаева и других лиц, обращаться в АФМ или территориальные подразделения", - указано в сообщении.
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