Полицейский в Караганде инсценировал нападение на себя ради увольнения

В Караганде участковый инспектор полиции разыграл нападение на себя ради увольнения из правоохранительных органов. За заведомо ложный донос о совершении преступления старший лейтенант полиции оказался на скамье подсудимых, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Уголовное дело в отношении 26-летнего участкового рассмотрено в Казыбекбийском районном суде. Старший лейтенант работал в Михайловском отделе полиции Караганды с 2019 года. А в мае этого года решил инсценировать нападение на себя. Согласно материалам уголовного дела, таким образом он якобы хотел добиться увольнения из правоохранительных органов.



Уголовное дело в отношении стража порядка поступило в суд с процессуальным соглашением о полном признании вины. В суде стало известно, что подсудимый инсценировал нападение на себя при помощи знакомого. 22 мая этого года инспектор полиции попросил знакомого нанести ему ножевые ранения, чтобы это выглядело как нападение на представителя власти.



В тот же вечер, уединившись в центральном парке города, участковый решил реализовать свой план. Предварительно он проинструктировал знакомого, как выйти из парка незамеченным. Поддавшись на его уговоры, знакомый нанес полицейскому несколько резаных ранений живота, рук в районе предплечья и один прямой удар ножом в правое плечо. Для убедительности полицейский попросил ударить его 3-4 раза кулаком в область туловища.



После того, как "злоумышленник" ушел, полицейский позвонил на 102 и сообщил о нападении на себя. По данному факту в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 380 УК РК "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Коллеги подсудимого приступили к поискам нападавшего. Ведь участковый, знавший об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подтвердил свои показания о нападении и в кабинете у следователя. Однако позже полицейскому все же пришлось сознаться.



Изучив процессуальное соглашение и выслушав подсудимого, Казыбекбийский районный суд признал его виновным по предъявленному обвинению. Учитывая полное признание вины и раскаяние, наличие у подсудимого малолетнего ребенка, суд приговорил его к 2,6 года ограничения свободы и установил пробационный контроль. Также суд на 3 года лишил его права работать на госслужбе и специального звания "старший лейтенант полиции". Кроме того, осужденный приговорен к общественным работам по 100 часов ежегодно на весь срок наказания.