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Врач назвала плов блюдом с самым вредным сочетанием продуктов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:56
Врач назвала плов блюдом с самым вредным сочетанием продуктов
Фото из открытых источников
Врач-диетолог и терапевт Елена Тихомирова в беседе с "Известиями" рассказала, что самыми вредными сочетаниями продуктов являются те, в которых преобладают жиры, углеводы и соль, передает Tengrinews.kz.

Эксперт пояснила, что все те сочетания продуктов, в результате которых образуется высококалорийная еда, вредные и способствуют развитию ожирения.

"Самыми вредными сочетаниями продуктов считаются те, в которых преобладают жиры, углеводы и соль. К ним относятся: жареная картошка, плов (в нем содержится много углеводов, жира, масла и соли), макароны (углеводы, заправленные жирными заправками, с добавлением соли). Такие сочетания продуктов приводят к лишнему весу и отечности", - заявила Тихомирова.

Она предупредила, что вслед за ожирением развиваются все остальные болезни цивилизации - гипертония, сахарный диабет и другие.

В то же время желудочно-кишечный тракт человека эволюционно формировался таким образом, что он способен переваривать абсолютно любую поступающую в организм пищу, подчеркнула диетолог.

"В пищеварительном тракте белки, поступившие в организм с пищей, расщепляются до аминокислот, жиры - до жирных кислот и триглицеридов, углеводы расщепляются до глюкозы. Этот процесс называется пищеварением. Он происходит в желудочно-кишечном тракте, слизистая оболочка которого обеспечивает усвоение и всасывание этих питательных веществ", - рассказала врач.

По ее словам, ощущения дискомфорта, вздутия и тяжести живота после еды связаны с нарушением пищеварения.

"Если у человека нормально работает желудочно-кишечный тракт, нет обострения хронических заболеваний, таких как хронический холецистит, гастрит, панкреатит, тогда он может употреблять абсолютно любую пищу. Пациентам с нарушениями в работе ЖКТ и обострением каких-либо заболеваний следует пройти обследование у врача и соблюдать специальную диету", - добавила диетолог.


Источник: Tengrinews.kz
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