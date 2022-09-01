Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Казахстану как воздух нужно национальное единство, подчеркнул Глава государства.



"Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур - наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным. Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий",- сказал Токаев.





Президент уточнил, что амнистия не коснется основных деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.



Напомним, Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием на совместном заседании обеих палат Парламента. В прошлый раз с Посланием Президент страны выступал в марте 2022 года. Тогда Касым-Жомарт Токаев представил новую программу политических реформ и ряда социально-экономических мер.