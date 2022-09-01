Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Казахстану как воздух нужно национальное единство, подчеркнул Глава государства.
"Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур - наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным. Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий",- сказал Токаев.
Президент уточнил, что амнистия не коснется основных деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием на совместном заседании обеих палат Парламента. В прошлый раз с Посланием Президент страны выступал в марте 2022 года. Тогда Касым-Жомарт Токаев представил новую программу политических реформ и ряда социально-экономических мер.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.