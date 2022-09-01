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Токаев объявил амнистию участникам январских событий

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 11:20
Токаев объявил амнистию участникам январских событий
Иллюстративное фото
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Казахстану как воздух нужно национальное единство, подчеркнул Глава государства.

"Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур - наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным. Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий",- сказал Токаев.


Президент уточнил, что амнистия не коснется основных деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием на совместном заседании обеих палат Парламента. В прошлый раз с Посланием Президент страны выступал в марте 2022 года. Тогда Касым-Жомарт Токаев представил новую программу политических реформ и ряда социально-экономических мер.


Источник: tengrinews.kz
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