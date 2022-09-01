Токаев объявил внеочередные выборы Президента

Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов президента Казахстана осенью 2022 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Предлагаю этой осенью провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа.



Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы.



Также необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий Президента. Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - сказал Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.