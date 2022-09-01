Токаев принял решение повысить минимальную зарплату

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о повышении минимальной заработной платы в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан.



Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную - до 120 процентов. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов", - сказал Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.