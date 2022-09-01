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Сколько женщин и мужчин проживают в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:51
Сколько женщин и мужчин проживают в Казахстане
Иллюстративное фото
По данным переписи населения, проведенной в 2021 году Бюро национальной статистики, численность женщин в Казахстане превалирует над численностью мужчин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По итогам переписи женщин оказалось на полмиллиона больше (536,3 тысячи). Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6 процента (9 324 840 человек), женщин – 51,4 процента (9 861 175 человек). По результатам прошлой переписи 2009 года доля мужчин составляла 48,2 (7,7 миллиона), а доля женщин - 51,8 процента (8,2 миллиона). Таким образом, соотношение мужчин и женщин в населении страны за последние 10 лет изменилось на 0,4 процента в пользу мужчин.

На 1000 женщин в стране приходится 945 мужчин (10 лет назад было 929).

Среди регионов страны в двух областях доля мужчин уже превосходит долю женщин. Это Туркестанская область (50,7 процента, 1 миллион 40 тысяч мужчин против 1 миллиона 13 тысяч женщин) и Кызылординская область (50,2 процента, 408 тысяч против 406 тысяч). В Алматы количество также почти сравнялось - 49,8 процента мужчин и 50,2 процента женщин.

По возрастным категориям наибольшее количество мальчиков и девочек в категории от 5 до 9 лет. При этом в категории от 10 до 14 лет девочек значительно больше, чем мальчиков. В возрасте от 20 до 24 лет наблюдается обратная ситуация: количество мужчин значительно превосходит количество женщин (807 тысяч мужчин и 546 тысяч женщин).

Численность населения Казахстана с учетом переписи на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек.


Источник: tengrinews.kz
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