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Сколько накопит ребёнок к 18-летию за счёт отчислений из Нацфонда – расчёт правительства

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 15:56
Сколько накопит ребёнок к 18-летию за счёт отчислений из Нацфонда – расчёт правительства
Иллюстративное фото
Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай назвал сумму, которую может накопить ребёнок за счёт поступлений из Нацфонда.

Глава государства в своём Послании выдвинул инициативу отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

"По расчётам Национального банка и правительства, с учётом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счёте будет накоплено минимум 3 тысячи долларов", – сообщил Руслан Желдибай.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 Sportikus (Посетители) Сегодня, 16:27
3 000 $ lol и курс наверное к этому времени будет тенге так 800 за доллар и цены будут ого какие космические. Как можно будет купить жильё и оплатить учёбу на 3 000 $ ??? Вот если бы по 3 000 $ каждому ребенку каждый год начисляли бы, тут ещё можно было бы что-то придумать, а так, снова нас кинули))), а нет, получается наших детей уже кидать начали. Жаль жаль, ни как не накушаются там наверху.
 
 

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