Сколько накопит ребёнок к 18-летию за счёт отчислений из Нацфонда – расчёт правительства

Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.



Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай назвал сумму, которую может накопить ребёнок за счёт поступлений из Нацфонда.



Глава государства в своём Послании выдвинул инициативу отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.



"По расчётам Национального банка и правительства, с учётом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счёте будет накоплено минимум 3 тысячи долларов", – сообщил Руслан Желдибай.