Выступление президента США прервали несколько раз

Президент США Джо Байден столкнулся с резкой критикой в свой адрес во время выступления в штате Филадельфия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Глава Белого дома выступил с 24-минутным обращением в Зале независимости Филадельфии, где раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа и республиканцев как угрозу американской демократии.



Когда президент США завел речь о выборах 2020 года, один из присутствующих выкрикнул: "К черту Джо Байдена". Непристойное скандирование сопровождалось криками "Вперед, Брэндон", а также звуками мегафонной сирены.



Отмечается, что фраза "Вперед, Брэндон" стала политическим лозунгом, принятым сторонниками Трампа в прошлом году после того, как телекомментатор ошибочно истолковал скандирование толпой "к черту Джо Байдена" как "Вперед, Брэндон", в поддержку гонщика NASCAR Брэндона Брауна.



Президент обратил на это внимание и примирительно сказал, обращаясь к сторонникам: "Они имеют право вести себя возмутительно. Это демократия".



"Хорошие манеры - это то, чем они никогда не отличались", - заявил Байден.



Раздраженный постоянными прерываниями, он также пошутил: "Американцы часто добивались наибольшего прогресса, выходя из самых мрачных моментов, как вы слышите в этом мегафоне".



Кроме того, Байден заявил, что Дональд Трамп и его сторонники являются воплощением экстремизма, угрожающего основам американской политической системы, и в преддверии промежуточных выборов в Конгресс подверг резкой критике республиканцев.



"Я не буду стоять и смотреть. Я не позволю, чтобы воля американского народа была отменена дикими теориями заговора, необоснованными заявлениями и мошенничеством. Я не буду стоять в стороне и наблюдать за выборами, украденными людьми, которые просто отказались признать свой проигрыш", - сказал он.



Американские эксперты считают, что речь главы государства посвящена критике республиканцев, которые на промежуточных выборах 8 ноября могут вернуть себе большинство в обеих палатах Конгресса США. Однако в Белом доме заявили, что Байден не произносил политическую речь.



Ранее президент США Джо Байден раскритиковал сторонников своего предшественника Дональда Трампа.



Сообщается, что ближе к концу 2022 года президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, в случае если демократы проиграют промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей 8 ноября.