Когда минимальную зарплату казахстанцев будут определять по-новому

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова назвала срок внедрения новой методики определения минимальной заработной платы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Повышение МЗП позволит повысить доходы 1,8 миллиона граждан страны. А для выполнения этого поручения в проект закона "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" в сентябре будут внесены изменения и повышении минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге.
Для разработки методики определения МЗП и ее поэтапного повышения, планируем провести необходимые исследования с привлечением экспертов всемирного банка. По результатам исследования новую методику подготовим до марта 2023 года. Согласованная методика и механизмы повышения МЗП будут включены в закон "О минимальных социальных стандартах" и Трудовой кодекс до декабря 2023 года", - сказала Тумара Дуйсенова на заседании правительства.
Для реализации поручения по увеличению периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, по ее словам, с сентября по октябрь будут представлены расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для неработающих матерей и скорректирован алгоритм расчета соцвыплат из ГФСС для работающих родителей.
"В декабре предусмотрено изменение параметров системы поддержки семей с детьми в рамках проекта Социального кодекса и подготовка информационных систем по назначению и выплате госпособия и социальной выплаты с 1 января 2023 года", - заверила Дуйсенова.
В целях исполнения поручений по поэтапному повышению минимального размера базовой пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимального - до 120 процентов и установления пенсионного возраста для женщин с 2023 до 2028 года на уровне 61 года, Дуйсенова уточнила, что с сентября по октябрь будут представлены расчеты по дополнительной потребности средств из республиканского бюджета на финансирование пенсионных выплат, а также скорректирован алгоритм расчета пенсионных выплат, назначаемых из ЕНПФ.
"В декабре предусмотрено изменение параметров пенсионной системы в рамках проекта Социального кодекса и подготовка информационных систем по назначению и выплате пенсий с 1 января 2023 года", - сказала министр.
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