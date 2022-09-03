В школах Казахстана обновят учебные программы по 4 предметам

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал, что в казахстанских школах увеличат часы по естественно-математическим предметам, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Президентом поручено приоритет отдавать предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. Увеличатся часы предметов по математике, физике, химии и биологии. Учебные программы будут обновлены.



Будут приняты меры по увеличению количества часов обучения английскому языку в третьем классе согласно международной практике с 2024 года и обеспечению учебной нагрузки, необходимой для овладения казахским и русским языками", - рассказал министр на заседании правительства.



Также, по его словам, в следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было.



"К примеру, только по нашей столице в следующем году в рамках этого проекта мы планируем начать строительство 20 новых школ, каждая из которых будет рассчитана на две тысячи мест", - сказал министр.



Он уточнил, что в соответствии с поручением Президента дети, проживающие в социально уязвимых семьях, будут бесплатно обеспечены школьной формой.



Также, по его словам, будет вводиться образовательный счет, включающий средства, выделяемые из бюджета на обучение детей.



По нацпроекту "Комфортная школа" будет введено более 800 тысяч ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ, заверил Аймагамбетов.



Он отметил, что все школы будут построены и оснащены по единому стандарту.



"Школы, открывающиеся в рамках проекта, будут полностью обеспечены современными предметными кабинетами. В новых школах увеличатся учебные площади. Для начальных и старших классов также предусматриваются отдельные блоки. Соответственно, они обеспечатся отдельными спортзалами и столовыми", - добавил он.