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Хирург рассказал, чем опасна привычка класть ногу на ногу

Просмотров:358 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Хирург рассказал, чем опасна привычка класть ногу на ногу
Фото из открытых источников
Специалист предупреждает об опасности привычки сидеть, закинув ногу на ногу, ведь она способствует искривлению позвоночника, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью URA.RU, рассказал хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов Армен Авакян.

- Подобная неправильная осанка создает излишнее давление на межпозвонковые диски, которое способствует их износу. Из-за него нередко возникают хронические боли в области спины. Сутулость, сильный наклон головы, закидывание одной ноги на другую — все это приводит к ухудшению общего самочувствия и повышает риск развития ортопедических заболеваний, - рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

Кроме того, по словам специалиста, длительное пребывание в сидячем положении провоцирует отток венозной крови от ног к сердцу и, как следствие, варикозную болезнь.

- Мышцы голени находятся в состоянии покоя. Только во время движения они сокращаются и тем самым стимулируют отток крови. Из-за сидения на одном месте ее течение замедляется. Кровь застаивается, и поэтому ноги отекают, - рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

Для того, чтобы снизить урон, получаемый организмом, Авакян порекомендовал чаще двигаться и разминаться в течение дня, а также внимательно следить за осанкой: при правильном положении тела спина должна оставаться прямой, а голова, плечи и таз — находиться на одном уровне. В качестве мер по профилактике проблем с кровообращением эксперт назвал умеренные физические нагрузки (плавание, ходьба, фитнес) и ношение компрессионного трикотажа.

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Источник: zakon.kz
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