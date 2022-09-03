Хирург рассказал, чем опасна привычка класть ногу на ногу

Специалист предупреждает об опасности привычки сидеть, закинув ногу на ногу, ведь она способствует искривлению позвоночника, сообщает Zakon.kz.



Об этом в интервью URA.RU, рассказал хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов Армен Авакян.



- Подобная неправильная осанка создает излишнее давление на межпозвонковые диски, которое способствует их износу. Из-за него нередко возникают хронические боли в области спины. Сутулость, сильный наклон головы, закидывание одной ноги на другую — все это приводит к ухудшению общего самочувствия и повышает риск развития ортопедических заболеваний, - рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.



Кроме того, по словам специалиста, длительное пребывание в сидячем положении провоцирует отток венозной крови от ног к сердцу и, как следствие, варикозную болезнь.



- Мышцы голени находятся в состоянии покоя. Только во время движения они сокращаются и тем самым стимулируют отток крови. Из-за сидения на одном месте ее течение замедляется. Кровь застаивается, и поэтому ноги отекают, - рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.



Для того, чтобы снизить урон, получаемый организмом, Авакян порекомендовал чаще двигаться и разминаться в течение дня, а также внимательно следить за осанкой: при правильном положении тела спина должна оставаться прямой, а голова, плечи и таз — находиться на одном уровне. В качестве мер по профилактике проблем с кровообращением эксперт назвал умеренные физические нагрузки (плавание, ходьба, фитнес) и ношение компрессионного трикотажа.



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