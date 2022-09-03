Труп мужчины извлекли из подвала сгоревшего оружейного магазина в Костанае. Об этом сообщили в ДЧС области, передает Tengrinews.kz.



Как сообщили в Департаменте, на проспекте Назарбаева 115, произошло возгорание комплекса каскадного типа 2-х и 1-но уровневые здания. Сначала загорелась кровля оружейного магазина "Оружейная палата", с переходом огня на кровли близ расположенного здания СТО "Юг" и 8-ми частных жилых домов на предварительной площади более 2500 квадратных метров. Также огнем повреждены рядом припаркованные два легковых автомобиля.



"Из подвала был извлечен труп мужчины, личность которого пока не установлена. Кроме того в Костанайскую городскую больницу был госпитализирован мужчина 1981 года рождения - директор магазина Бескровин С. Он получил ожоги 50 процентов тело, в тяжелом состоянии.



Локализации объявлена в 14:29. Ликвидации нет. Причина пожара устанавливается. Задействовано сил и средств по повышенному рангу вызова: 40 человек и 12 единиц техники.