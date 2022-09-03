Астана. 3 сентября. КазТАГ – Женщину забили грифом от штанги и выбросили тело на лестничную площадку в Нур-Султане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.



«На пульт «102» поступило сообщение от жителя дома по улице Ауэзова, что на лестничной площадке лежит девушка в крови. По приезду на место происшествия полицейские обнаружили тело 34-летней женщины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении в субботу.



Полицейскими на территории Акмолинской области задержан 37-летний подозреваемый.



«Установлено, что накануне мужчина во дворе познакомился с молодой женщиной и пригласил ее в квартиру провести досуг. В ходе застолья между подозреваемым и гостьей произошел конфликт, в ходе которого он схватил металлический гриф от спортивной штанги и стал наносить множественные удары по телу потерпевшей. Увидев, что женщина теряет сознание, он вынес ее из квартиры и оставил на лестничной площадке. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП, проводится расследование», - добавили полицейские.