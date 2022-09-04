Полицейский застрелил своего товарища на охоте в Актюбинской области

В Актюбинской области полицейский застрелил своего товарища на охоте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



3 сентября в дежурную часть полиции Хромтауского района поступило сообщение о том, что мужчина случайно застрелил на охоте своего знакомого. По данному факту установлено, что сотрудник Хромтауского отдела полиции в выходной день поехал со своим знакомым на охоту. Во время охоты случайно застрелил товарища из своего зарегистрированного ружья, в результате последний скончался на месте.



Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 104 УК РК ("Причинение смерти по неосторожности").