Пользователей удивил туалет в медколледже Талдыкоргана

В социальных сетях распространяются фотографии из туалета медицинского колледжа Талдыкоргана. Как видно на кадрах, в уборной отсутствуют перегородки между унитазами. Это вызвало удивление и возмущение горожан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Много выделяется финансов для улучшения образование детей. Неизвестно, куда расходуются финансы, которые должны использовать для ремонта санузлов и других строительных работ. Это просто безобразие, как так было можно построить туалет? Нет слов", - написал один из пользователей.
О проблеме медицинского колледжа сообщила местная активистка и общественница Сандугаш Дуйсенова. После публикации фотографий туалета в учебном заведении она показала кадры переписок студентов. На кадрах видно, что учащихся просят написать положительные комментарии под публикацией.
Администрация колледжа пока никак не прокомментировала инцидент.
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