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Оба ранее заблокированных пожаром в «Оружейной палате» Костаная найдены мертвыми

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 08:31
Оба ранее заблокированных пожаром в «Оружейной палате» Костаная найдены мертвыми
Фото из открытых источников
Костанай. 4 сентября. КазТАГ – Оба ранее заблокированных пожаром в магазине «Оружейная палата» в Костанае найдены мертвыми, сообщает «Наша газета».

«Ранее пресс-служба ДЧС сообщала об одном погибшем в пожаре. После ликвидации огня стало известно, что число погибших возросло до двух человек. Их тела обнаружили под завалами. Оба погибших - мужчины, 20 и предположительно, 35 лет», - говорится в сообщении в воскресенье.

Напомним, пожар в «Оружейной палате» Костаная начался 3 сентября в районе полудня. Сообщалось, что в подвале здания заблокированы два человека, проход к которым затруднен детонацией боеприпасов, а огонь распространился сразу на восемь жилых домов на площади около 2 тыс. кв.м. Позднее выяснилось, что госпитализирован с 50% ожогов тела директор магазина, а площадь пожара выросла до 2,5 тыс. кв.м.


Источник: kaztag.kz
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