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Глава КМГ поздравил всех нефтяников с профессиональным праздником

Просмотров:351 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Глава КМГ поздравил всех нефтяников с профессиональным праздником
Фото: Tengrinews.kz
Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев поздравил коллег с Днем работников нефтегазового комплекса. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днем работников нефтегазового комплекса! Для ведущей отрасли экономики Казахстана этот год является особо символичным. Старейшее отечественное нефтяное предприятие "Эмбамунайгаз" отметило 100-летний юбилей. История казахской нефти берет свое начало на месторождениях Карашунгил, Ескене, Доссор и Макат. Созданное на атырауской земле в 1922 году как трест "Эмбамунай", предприятие стало родовым гнездом казахской нефти, вырастив за вековую историю множество славных нефтяных династий. Сегодня АО "Эмбамунайгаз" - одно из ведущих нефтяных компаний Казахстана, которое достойно продолжает славную историю организации, за целый век нефтяники Эмбы добыли более 188 миллионов тонн черного золота!" - написал он.

Также глава КМГ рассказал о том, что 20 лет исполнилось национальной компании "КазМунайГаз", которая собрала под своим крылом такие стратегические направления нефтепромысла, как разведка и добыча, переработка и транспортировка нефти. Этот двойной юбилей вошел в летопись казахской нефтегазовой промышленности крупными достижениями нефтяников страны.

По его словам, за прошедшие 20 лет объем ежегодной добычи нефти и газового конденсата предприятиями группы компаний "КазМунайГаз" вырос почти втрое. Совокупный объем добычи за 20 лет превысил 347 миллионов тонн. Объем переработки возрос в 7,4 раза. Совокупный объем переработанной нефти составил 227 миллионов тонн. За 20 лет активы компании выросли в 7,5 раза, годовой оборот компании - в 4 раза, капитализация - в 7,7 раза, ежегодная чистая прибыль - в 5 раз. Несмотря на кризисную ситуацию в мире, в стране также стабильно добывается нефть.

"Нынешнее поколение работников нефтегазового комплекса продолжает вносить весомый вклад в рост экономики и благосостояния нашей страны. В области разведки, добычи и переработки черного золота все также трудятся золотые руки и светлые головы. На сегодня группа компаний "КазМунаГаз" насчитывает до 60 тысяч сотрудников. Это самый главный капитал нашей отрасли! Поздравляя нефтяников с профессиональным праздником, я поздравляю мужественных и волевых людей, работающих на благо Родины в любую погоду, и в жару и в мороз. Я желаю всем крепкого здоровья, новых достижений в труде, благополучия и счастья в семье!" - добавил он.


Источник: Tengrinews.kz
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